Krähen werden jetzt auch am Friedhof in Klosterlechfeld zur Plage

Plus Ihr Krächzen und ihr Kot sorgen immer wieder Ärger: Krähen haben sich jetzt auch Klosterlechfeld niedergelassen. Wie die Politik die Problemkrähen in den Griff bekommen möchte.

Die Klosterlechfelderin Seniorin Gerlinde Odenthal macht ihrem Unmut Luft: Sie wohnt in der Nähe des Friedhofs und fühlt sich massiv von den dort in Scharen versammelten Saatkrähen belästigt.