Kurioser Diebstahl: Ortsschilder von Klosterlechfeld gestohlen

Zwei Ortsschilder von Klosterlechfeld sind in der Nacht auf Sonntag verschwunden. Die Polizei hat jedoch eine Spur.

In der Nacht auf Sonntag haben zwei Unbekannte in der Benzstraße, Ecke Wacholderweg das Ortsschild von Klosterlechfeld entwendet. Sie flüchteten auf zwei BMX-Fahrrädern. Bei der Suche nach den beiden Dieben stellten Polizisten fest, dass auch am Ortsein- sowie -ausgang der Schwabstadler Straße das Ortsschild entwendet und die Befestigungsstange zudem umgebogen worden war. In der Lechfelder Straße wurde das Ortsschild umgebogen und beschädigt.

Klosterlechfeld: Ortsschilder gestohlen

Der Gesamtschaden wird im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise. (AZ)