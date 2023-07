Filmmusik vom Feinsten mit dem Lech-Wertach-Orchester

Beim „Movieclassics-Sommerhits-Konzert“ in Klosterlechfeld mit vielen prämierten Musikern jagt ein Höhepunkt den nächsten.

"Meiner Meinung nach muss Filmmusik für sich alleine stehen können, wenn sie dem Film wirklich dienen soll." Dieser Satz Ennio Morricones traf auf Qualität, Auswahl und Darbietung beim „Movieclassics-Sommerhits-Konzert“ in Klosterlechfeld zu.

Im Stile und mit der Qualität eines professionellen Filmmusik-Klangkörpers überzeugte das Lech-Wertach-Orchester unter Leitung von Wolfgang Scherer. Von „Forrest Gump“ über „Batman“ zu „ Star Wars“, „Morgens um 7“ und dem River-Kwai-Marsch fand sich das Publikum inmitten von Blockbusterhits und Vintage-Klassikern eingebettet in schwelgenden, ausdrucksstarken Melodien wieder, die auch ohne Bilder für sich sprachen. Die 40 Musiker ließen Batman zum Greifen nah durch den Raum fliegen. Luisa Mayrs „Can't fight the moonlight“, mit großartiger Stimme und ausdrucksstarkem Gestus zelebriert, provozierte gleich zu Beginn erste Stehende Ovationen. In Form eines Quiz ließ Moderatorin Monika Scherer das Publikum die Filmhits erraten, wofür es kleine Preise gab. Bei „Forrest Gump“ war es eine Pralinenschachtel. Und beim Elvis-Hit “I can't help fallin' in love with you“ aus dem Film "Blue Hawaii" eine Flasche Sand.

Ausgezeichnete Musiker

Ein Klangkörper, ausgestattet mit prämierten Streichern, Bundes- und Landespreisträgern von „Jugend Musiziert“ , dem Akkordeon-Weltmeister aus München-Garching, ausgezeichneten Blechbläsern aus ganz Schwaben wie Christian Linke (Sonthofen), Michael Simon (Ursberg), Valentin Metzger ( "Loamsiada" und der „Big Band Theory“), Robert Altheimer und Moritz Lang („Backblech“), versetzte Freunde allerbesten Orchestersounds in Entzücken. So auch bei Werner Twardys virtuosem Klarinettensolostück „Merry go round“ mit Anna Schilling.

Mit voller Hingabe

Kris Karg, Bayerischer Preisträger bei Jugend musiziert, interpretierte Michael Bublés „Feelin´good“ mit voller Hingabe und mächtiger Stimme. Denise Ihler, im wirklichen Leben Juristin, setzte mit „One moment in time“ Whitney Houston ein musikalisches Denkmal. Und der erst 13-jährige Elias Guckert vom „Beathof“ Großaitingen debütierte als junges Talent in Abwechslung mit seinem Lehrer Valentin Scherer als hochtalentierter Pauker in den Mitklatschstücken „Starwars“ und beim „River Kwai“-Marsch. Ein Höhepunkt jagte den nächsten.

Besonders beeindruckte die Rhythmusgruppe mit Tizian Warisch (Wertingen), Pascal Plangger (E-Bass, Augsburg) und Benedikt Widmann (Kontrabass, Augsburger Domsingknaben), deren rhythmisch starkes Rückgrat sich wie ein roter Faden durch alle Stücke zog. Wesentlichen Beitrag am Erfolg hatte auch der Arrangeur des Orchesters, Felix Linsmeier. Er arbeitet mittlerweile als Dramaturg an der Staatsoper Kassel. Seit 2013 schreibt er dem Lech-Wertach-Orchester alle Stücke auf den Leib. (AZ)