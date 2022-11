Lecharia hält den Fasching auf Sparflamme

Die Faschingsgesellschaft Klosterlechfeld steht vor einem Neubeginn. Sorgenkind ist die große Garde. Der Umzug fällt komplett aus.

Es ist der 11. November. Normalerweise fände an diesem Tag der Faschingsauftakt mit Gardeauftritten, Proklamation des Prinzenpaares und närrischer Musik statt. Aber wie viele Vereine spürt auch die Klosterlechfelder Faschingsgesellschaft Lecharia deutlich die Folgen der Corona-Pandemie. Und so haben sich die Vereinsmitglieder an diesem Faschingsauftakt zur längst überfälligen Jahreshauptversammlung getroffen, um über das neue Vorstandsteam und die Zukunft des Vereins abzustimmen.

Der scheidende Präsident der Lecharia Ali Brecheisen (links) mit seinem Nachfolger Martin Krause. Foto: Susanne Raffler

Im Stich gelassen vom BSF, dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband, fühlte sich der scheidende Präsident der Lecharia, Ali Brecheisen, während der Corona-Pandemie. „Was mich während dieser Zeit am meisten enttäuscht hat, war die Kommunikation mit dem BFS, von dem keinerlei Informationen oder Unterstützungen in der für uns alle schwierigen Zeit kamen“, beklagt der scheidende Präsident. Keine Sitzungen, kein Training, keine Treffen und damit Stillstand in einem Traditionsverein, der seit über einhundert Jahren eine Hochburg des Faschings im Landkreis Augsburg darstellte.

Beim Online-Training ging die Motivation verloren

Die einzige Trainingsmöglichkeit bestand in der Turnhalle, in der Größe und Belüftungsmöglichkeit den Anforderungen standhielten. Doch wie will man einen Gardetanz mit 1,5 Metern Abstand trainieren? Und so entwickelte sich die große Garde zum Problemkind des Vereins. Während man anfangs noch versuchte, über Online-Trainingseinheiten das Team bei Laune zu halten, ging die Motivation bei Trainerinnen und Tänzerinnen mit der einhergehenden Enttäuschung durch immer mehr abgesagte Veranstaltungen stetig zurück.

Garde hat nur sechs Tänzerinnen

Aktuell hat die einstige Vorzeigegarde noch sechs aktive Tänzerinnen. Auftritte sind damit nicht möglich und aktuell sieht es hier nicht nach einer Besserung aus. Corona hat auch hier einen großen Kahlschlag hinterlassen. „Derzeit ist unsere einzig feste Größe die Kindergarde“, so Brecheisen. 19 kleine fröhliche Tänzerinnen, trainiert von Louise Schneider und Kathrin Schebesch, geben wenigstens Hoffnung, dass sich eine Erholung abzeichnet und zumindest die Nachwuchsförderung in guten Händen liegt.

Der neue Vorstand der Lecharia: (von links) Bürgermeister Rudolf Schneider, Dirk Liebing, Kathrin Schebesch, Matthias Krause, Präsident Martin Krause, Helmut Baumgart, Arnold Sturm, Manuel Dollansky und Angelo Ostermair. Foto: Susanne Raffler

Einen historischen Tag nannte auch Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider die Wahl des neuen Vorstands. „Ich hatte große Sorge um den Verein, die Vorstandschaft, die Jugend und vor allem die große Garde“, so der Bürgermeister, der als Wahlleiter fungierte. Er sehe die Neuwahlen und den Umbruch im Verein aber auch als große Chance zum Neustart für einen Verein, der Klosterlechfeld weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht hat.

Das ist das neue Vorstandsteam

37 wahlberechtigte Mitglieder bestimmten in geheimer Wahl das neue Vorstandsteam. Ohne Gegenkandidaten ging der Bewerber um das Präsidentenamt ins Rennen. Martin Krause wurde hier mit 34 Stimmen zum neuen Präsidenten der Faschingsgesellschaft gewählt. Des Weiteren sind Matthias Krause als Vizepräsident und Hofmarschall, Manuel Dollansky als Kassier sowie Angelo Ostermair als Schriftführer gewählt worden. Zu Beisitzern wurden Helmut Baumgart, Arnold Sturm, Attila Friedrich, Dirk Liebing und Kathrin Schebisch ernannt, Kassenprüfer sind Christine Hofmann und Monika Liebing.

Es wird keinen Faschingsumzug geben

„Wir fangen wieder bei Null an“, so der neue Präsident Martin Krause. Hoffnung auf eine „normale“ Saison kann er noch nicht machen. „Es wird definitiv keinen Faschingsumzug geben, inwieweit wir vielleicht kleinere Veranstaltungen wie einen Kinderball oder den Seniorennachmittag durchführen können, wird sich in der nächsten Zeit noch zeigen“, so Krause abschließend.