Musikalischer Ausklang des Weihnachtsfests

Besinnliche Klänge des gemischten Chors Liederkranz Lechfeld erstmals mit dem Bläseroktett des Klosterlechfelder Musikvereins.

Zum traditionellen Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag präsentierte Ulrich Thierauf, der Vorsitzende des Männergesangvereins "Liederkranz" Lechfeld, erstmals die Kombination mit dem Bläseroktett des Klosterlechfelder Musikvereins in der fast voll besetzten Wallfahrtskirche Maria Hilf.

Der von Alexander Krumm geleitete Männerchor mit Bereicherung durch mehrere Frauenstimmen eröffnete die feierliche Stunde mit den Liedern „Weihnachtsglocken“, „Hör in den Klang der Stille“ und "Dona nobis pacem" aus der Messe "Agnus Dei". In fünf Abschnitten wechselten sich der Chor und die Bläsergruppe, in der auch Inge und Max Fiederl mitwirkten, mit bekannten Weihnachtsklassikern und weniger bekannten Werken, wie „Die Nacht“ von Franz Schubert, sehr harmonisch und stimmungsvoll ab. Dazwischen las Hans-Jürgen Neseker eine zum Nachdenken anregende Geschichte darüber vor, wie Gott einen Mann in Gestalt hilfsbedürftiger Menschen besucht. Andächtige Stille trat beim Schlussakkord mit dem Andachtsjodler und dem wohl beliebtesten Weihnachtslied „Stille Nacht“ ein. Am Ende stimmten Chor, Bläser und Besucher gemeinsam das Schlusslied „O du fröhliche“ an.