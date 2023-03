Nachverdichtung in Klosterlechfeld fällt kleiner aus als geplant

Im Bebauungsplan „Breitestraße“ werden nach Einwänden von Eigentümern nur zwei Vollgeschosse zugelassen. In der Gemeinderatssitzung gab es zudem eine Ehrung.

Zu dieser Gemeinderatssitzung waren ungewöhnlich viele Bürgerinnen und Bürger gekommen. Es waren Eigentümer von Grundstücken nördlich der Schwabmünchner Straße, die Einwendungen gegen den Bebauungsplan „Breitestraße“ erhoben hatten. Der Gemeinderat hatte am 20. Juni 2022 beschlossen, die Parzelle um die Breitestraße nördlich der Schwabmünchner Straße bis zur Lindenstraße aus dem bestehenden Bebauungsplan „Nord I“ neu zu überarbeiten.

Der Grund dafür waren einige Bauvoranfragen zur Aufstockung oder Neuerrichtung mehrgeschossiger Häuser. Am 5. September wurde der Planentwurf des Büros Opla im Gemeinderat vorgestellt. Er beinhaltete die Zulassung von drei Geschossen und maximal drei Wohnungen pro Gebäude auf Grundstücken zwischen 600 und 800 Quadratmetern. In dieser Sitzung wies die Bauamtsleiterin Elfriede Lösch darauf hin, dass das erweiterte Baurecht höhere Erschließungsbeiträge nach sich ziehe. Denn nach der Entwässerungssatzung werden die Beiträge nach der zulässigen Geschossfläche berechnet. Nach einer Ortsbesichtigung durch den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wurde der Bebauungsplan zweimal im Oktober/November 2022 und Januar/Februar 2023 öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfrist haben keine Bürger vorgesprochen, um sich über die Planung zu informieren. Es gab aber schriftliche Einwendungen von sieben Grundstückseigentümern, die keine Absicht zur Aufstockung ihrer Häuser haben und deshalb keine finanzielle Belastung hinnehmen wollen.

Bürgermeister Schneider möchte Einheiten im Konflikt

Bürgermeister Rudolf Schneider wies daraufhin, dass dieser Konflikt zwischen gewünschter Nachverdichtung durch Schaffung von zusätzlichem Wohnraum und den vorgebrachten Einwendungen einheitlich und nicht durch Einzelabweichungen vom Bebauungsplan geregelt werden solle.

Die künftige Leiterin des Bauamts der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, Ilka Siebeneicher, schlug drei mögliche Entscheidungsvarianten vor. Die Erste wäre, die Dreigeschossigkeit im Bereich an der Schwabmünchner Straße zu ermöglichen. Dann müssten alle Eigentümer auch die Abgaben für drei Geschosse entrichten, was einer Nachzahlung von rund 5000 Euro entspräche. Die zweite Möglichkeit wäre, nur zwei Vollgeschosse zuzulassen und für die bereits errichteten oder genehmigten dreigeschossigen Häuser Bestandsschutz zu gewähren. Dann würden nur deren Eigentümer zur Nachzahlung herangezogen. Die dritte Variante, die Anlieger der Schwabmünchner Straße aus dem Bebauungsplan herauszunehmen, empfahl sie nicht, weil die Gemeinde dann die Steuerung aus der Hand geben würde.

Betroffene klatschen Beifall

Michael Wasiliu (SPD/Grüne) und Wolfgang Wech (G.f.K.) plädierten überzeugend dafür, den Bebauungsplan auf zwei Vollgeschosse zu beschränken. Ihr Argument: „Wenn die Eigentümer nicht bauen wollen, gibt es auch keine Nachverdichtung, aber es werden unnötige Kosten auferlegt.“ Daraufhin beschloss der Gemeinderat einstimmig, den Bebauungsplan auf die Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen und maximal drei Wohneinheiten pro Gebäude zu beschränken. Ein Sonderfall für Gewerbebetriebe wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Falls Gewerbeeinheiten aufgegeben werden, dürfen diese in maximal zwei Wohnungen zusätzlich umgewandelt werden. Diese Entscheidung fand den Beifall der Betroffenen.

Weiterhin wurde die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für den Bereich der Otto-Wanner-Straße zwischen der Schwabmünchner und der Elias-Holl-Straße beschlossen. Aufgrund mehrerer Bauanfragen soll dort die künftige Bebauung geregelt werden. Zur Sicherung der Bauleitplanung wurde eine Veränderungssperre erlassen.

Im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wurden eine Bauvoranfrage und ein Bauantrag für Einfamilienhäuser in der Otto-Wanner-Straße und in der Adalbert-Stifter-Straße im Hinblick auf eine Bauleitplanung zurückgestellt. Die Bauvoranfrage zum Neubau von drei Doppelhäusern in der Försterstraße wurde abgelehnt, weil zu viele Zufahrten eingeplant waren.

Eine Medaille für Hermann Wech

Viktoria Hadersdorfer berichtete über ihre Arbeit im Rahmen des Sozialraumprojektes "Wir daheim auf dem Lechfeld“. 25 engagierte Ehrenamtliche sind aktiv in der Nachbarschaftshilfe, im Seniorenfahrdienst, bei Spielnachmittagen und seit Februar vergangenen Jahres verstärkt in der Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine tätig. Bürgermeister Schneider würdigte diese Arbeit als ausgesprochenes Erfolgsmodell.

In der Hilfe für die Ukraine ist der 79-jährige Hermann Wech als Vorsitzender des Bayerisch-Ukrainischen Freundeskreises besonders wirkungsvoll. Er organisiert laufend Hilfstransporte, die er selber in die Westukraine steuert. Dafür verlieh ihm Bürgermeister Schneider die Funktionsmedaille für das Ehrenamt der Gemeinde Klosterlechfeld in Silber.

Termine: Am Samstag, 25. März, wird die Flursäuberung „Rama dama“ durchgeführt. Am Sonntag, 23. April wird der 2. Lechfeld-Lauf vom Team "Wir daheim auf dem Lechfeld“ organisiert.