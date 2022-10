Neuigkeiten für den Busverkehr in Klosterlechfeld

Rund 16.000 Euro kosten neue digitale Anzeigen für die Fahrgäste. Schulbuskinder haben mehr Möglichkeiten und in Grundschule und Kindergarten gibt es künftig Englischkurse.

In Klosterlechfeld soll es an drei Bushaltestellen neue digitale Anzeigen zur Fahrgastinformation geben. Das hatte der Gemeinderat bereits in einer früheren Sitzung beschlossen. Diese werden am Bahnhof, am Franziskanerplatz sowie an der Kirche angebracht. Für den Bahnhof ist eine größere und für die beiden anderen Haltestellen je eine kleinere mit Solarakku vorgesehen. Nun steht die tatsächliche Höhe der Kosten fest: In Summe wird die Anbringung 16.200 Euro kosten. Für die große Anzeige wird mit 7500 Euro gerechnet, für die beiden kleinen Anzeigen mit je 4350 Euro.

Insgesamt fünf Schulbushaltestellen in Klosterlechfeld

Im Baugebiet Otto-Wanner-Straße wird eine weitere beidseitige Bushaltestelle entstehen, da ab 2023 der Schulbusverkehr in die Linie 712 des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) integriert wird. Der Gemeinderat hat sich dagegen ausgesprochen, dass im Zuge der Übernahme des Schulbusverkehres durch den AVV diese Haltestelle als AVV-Linienhaltestelle umgebaut werden soll. Die Schulbuskinder haben hier zukünftig die Möglichkeit, an allen offiziellen Haltestellen zuzusteigen. Nach Ansicht der Gemeinde sind zwei Haltestellen am Franziskanerplatz, die zentrale Haltestelle am Bahnhof sowie künftig zwei Haltestellen im neuen Baugebiet als Schulbushaltestellen ausreichend.

Es gibt noch eine Neuerung für die Kinder in Klosterlechfeld zu vermelden: Die Sprachenschule Club K-Sprachen aus Wertingen wird zukünftig in der Grundschule und Kindergarten Englischkurse abhalten. Der Gemeinderat stimmte einem Nutzungsvertrag einstimmig zu.