Neujahrsempfang: Gemeinde und Kirche ehren engagierte Bürger

Die gemeinsame Klosterlechfelder Veranstaltung findet erstmals an einem neuen Ort statt.

Der gemeinsame Neujahrsempfang der kirchlichen und der politischen Gemeinde Klosterlechfeld konnte nach dreijähriger Pause wieder stattfinden, und dies an einem neuen Ort: dem inzwischen eröffneten neuen Franziskus-Kindergarten. Nach den Neujahrswünschen der Sternsinger und der musikalischen Eröffnung du5rch die Musikschule Lechfeld unter der Leitung von Martin Wiblishauser ließ Bürgermeister Rudolf Schneider die Auswirkungen der weltweiten Ereignisse auf das Dorfleben Revue passieren. „Drei Jahre kein Neujahrsempfang, kein Faschingsumzug, drei Jahre, die uns einfach fehlen. Und als Hoffnung aufkeimte, dass es nach Corona wieder so wie früher werden könnte, begann nach 77 Jahren Frieden wieder ein Krieg in Europa“, sagte Schneider und wies auf die alle betreffenden Folgen wie Energiekrise, steigende Preise und die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine hin.

Mit der Hoffnung, dass die Gesellschaft auch diese Krise meistern kann, ging der Bürgermeister auf die „kleine Welt“ in Klosterlechfeld ein. Nachdem der neue Kindergarten sehr gut angenommen worden sei, stehe nun die Generalsanierung des ältesten Lechfelder Kindergartens „Maria Hilf“ in diesem Jahr auf dem Plan.

Dass nach siebenjähriger Planung im Baugebiet Otto-Wanner-Straße Nord noch keine Häuser stehen, hänge auch mit der Baupreisinflation und der massiven Zinssteigerung zusammen, sagte Scheider und sprach von einer schmerzhaften Entwicklung, wenn Familien den Traum vom eigenen Häuschen aufgeben müssten. Mit Blick auf die wachsende Anzahl von älteren Menschen unter den 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern nannte er die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung als große Zukunftsaufgabe. Das Herzstück seien aber die Menschen, die in Vereinen, Kirchen und anderen Organisationen die Gemeinde am Leben halten.

Nachbarschafts- und Schulweghelfer geehrt

Stellvertretend für viele würdigte der Bürgermeister die Teams der Nachbarschaftshilfe und der Schulweghelfer. Viktoria Hadersdorfer hat die Aufbauarbeit des Projekts „Wir daheim auf dem Lechfeld“ mit viel Engagement fortgesetzt und in Klosterlechfeld zusammen mit Doris und Dieter Münchow, Dr. Astrid Stein und Linda Wasiliu ein funktionierendes Netzwerk von Fahrdienst und Seniorenhilfe über Spielenachmittage und Leih-Oma-Service bis hin zu Sprachkursen für Menschen aus der Ukraine aufgebaut. Aus dem Elternbeirat der Grundschule haben Sabine und Daniel Zerb, Wilma Malter, Tanja Walkmann und Dirk Hund die Initiative ergriffen, täglich die Schüler über die viel befahrene Schwabmünchner Straße zu lotsen.

Sie sorgen dafür, dass die Kinder sicher zur Schule kommen: (von links) Sabine Zerb, Tanja Walkmann, Wilma Malter, Dirk Hund und Daniel Zerb. Foto: Hieronymus Schneider

Die Verleihung der silbernen Funktionärsmedaille an Hermann Wech muss ein anderes Mal nachgeholt werden, denn er konnte am Neujahrsempfang nicht teilnehmen. Wech hat schon seit vielen Jahren als Gründer und Vorsitzender des Bayerisch-Ukrainischen Freundeskreises Hilfsgüter in die Ukraine gebracht und dies nun im 80. Lebensjahr nach dem Kriegsausbruch noch intensiviert. Er fährt die Hilfstransporte selbst bis zum Übergabeort in der Nähe von Lwiw (Lemberg).

Andreas Hornung hat die höchste Auszeichnung bereits erhalten

Für Andreas Hornung gibt es keine Medaille mehr, denn er hat bereits die höchste Auszeichnung mit der goldenen Funktionärsmedaille bei seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat 2020 erhalten. Bürgermeister Schneider würdigte aber noch einmal öffentlich sein jahrzehntelanges Wirken in der Kommunalpolitik, in vielen Vereinen der Dorfgemeinschaft, der Arbeiterwohlfahrt, der SPD sowie dem Büchertausch Agenda 21 und vielem mehr. Hornung lebt jetzt gesundheitlich bedingt sehr zurückgezogen.

Pfarrer Thomas Demel bedankte sich bei allen, die das Leben der Pfarrgemeinde bereichern. Er nannte dabei die Gruppe „Herzenswunde“, das Wohnviertelteam und die Organisatoren des monatlichen Klosterbiergartens. Dabei unterstützen auch die Erzieherinnen und das Küchenteam der Kindergärten. Der Pfarrgemeinderat mit der Vorsitzenden Ingrid Hiller und Beate Trometer als Führerin der Sternsinger habe seine ganzjährige Leistung mit der Organisation und dem köstlichen Buffet bei diesem Neujahrsempfang gekrönt. Besonders bedankte sich der Pfarrer bei Anton Hirschmüller für seine handwerkliche Hilfe und bei Johann Fronius für Mesnerdienste und seine Funktion „als Kümmerer für alle Angelegenheiten".