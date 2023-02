Saatkrähen am Klosterlechfelder Friedhof werden "evakuiert"

Am Friedhof geht es um die Standsicherheit von Bäumen und die Nester von Krähen. Wie Klosterlechfeld das Problem naturschutzgerecht lösen will.

Die Standsicherheit eines Baums am Klosterlechfelder Friedhof ist angeblich gefährdet. Deshalb sollen die Krähen samt Nester "evakuiert" werden. Nach einem Ortstermin mit der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben wird angedacht, zuerst Krähennester von einem Baum zu "evakuieren". Sollte die Aktion in Begleitung eines erfahrenen und amtlich beauftragten Biologen erfolgreich verlaufen, könnte die gesamte Kolonie vom Friedhof umgesiedelt werden.

Dann würden die etwa 60 Krähennester vorsichtig durch Mitarbeiter des Bauhofes aus den Bäumen entfernt und in das bereits genehmigte Ersatzhabitat südlich des Gewerbegebietes Am Wäldle beziehungsweise im Bereich des Naturschutzgebietes versetzt. Die Gemeinde müsste sicherstellen, dass der Ansiedlungsversuch nicht gestört wird. Diese Maßnahme müsste bis spätestens 15. März beendet werden. Im Bau befindliche Krähennester dürfen bis zum 31. März entfernt werden. Brutnester, die bereits mit Eiablage belegt sind, dürfen nicht mehr "evakuiert" werden.

Die Saatkrähe war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine regional verbreitete und mancherorts nicht seltene Brutvogelart.

Die Kolonie von Saatkrähen im Klosterlechfelder Friedhof wird zunehmend zu einem Problem für die Grabpflege und auch für die Friedhofsbesucher und die in der Nähe wohnenden Menschen. Im Januar hatte die Seniorin Gerlinde Odenthal in der Bürgersprechzeit des Gemeinderats dringend um eine Lösung gebeten. Damals hatte der Zweite Bürgermeister Erwin Mayer darauf hingewiesen, dass die Gemeinde bereits mit der Naturschutzbehörde in Verbindung stehe. Weil die Saatkrähen auf der Roten Liste der zu schützenden Wildvögel stehen, dürfe die im Friedhof angesiedelte Kolonie aber nach damaligem Stand nicht vergrämt werden.

Ausnahmegenehmigung in Rain

In Rain am Lech, wo es ebenfalls ein Krähenproblem gibt, zeichnet sich eine andere Lösung ab: Die Stadt hat bei der Regierung von Schwaben eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erwirkt. Das heißt: Dort dürfen Saatkrähen ab sofort vergrämt werden. Diese Ausnahmegenehmigung ist gültig bis zum 30. April 2025. Überall dort, wo die Vögel neue Kolonien bilden wollen, besteht demnach die Erlaubnis, die Tiere mit geeigneten Maßnahmen am Nisten, Brüten, ja an ihrer Sesshaftigkeit und ihrer weiteren Ausbreitung zu hindern.