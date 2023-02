Saatkrähen werden Teil eines wissenschaftlichen Versuchs

Die Vögel von Klosterlechfeld sollen in ein besonderes Wäldchen vergrämt werden. Der Versuch birgt auch eine Gefahr.

Die Saatkrähen von Klosterlechfeld werden Teil eines großen Versuchs. Nach intensiver Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt soll der Gemeinde genehmigt werden, in einem wissenschaftlich eng begleiteten längerfristigen Versuch die gesamte Saatkrähenkolonie in ein Gemeindewäldchen zu vergrämen. Das teilt die Regierung von Schwaben mit.

Wie berichtet, haben sich die Vögel am Friedhof niedergelassen und Nester in den hohen Bäumen gebaut. Eine nicht mehr stabile Birke muss allerdings gefällt werden. Für die Nester darauf bedeutet das: Sie sollen "evakuiert" werden. Weil sie unter besonderem Artenschutz stehen, darf nach Auskunft der Experten von der Regierung von Schwaben die "Funktionsfähigkeit der Nester aber nicht verloren gehen". Als geeigneter Ersatzstandort wird ein Wäldchen der Gemeinde am Ortsrand gesehen. Dort könnten auch die Krähen der anderen Nester ein für sie passendes Umfeld finden.

Versuch birgt auch eine Gefahr

Das Wäldchen wird weder forstlich genutzt noch bejagt. Auch Störungen durch Freizeitaktivitäten seien dort nicht zu erwarten. Die Experten sehen deshalb eine "gewisse Aussicht auf einen Erfolg". Klar ist aber auch, wie ein Sprecher der Regierung von Schwaben mitteilt: Falls der Versuch fehlschlägt, könnten sich Splitterkolonien im gesamten Gemeindegebiet bilden. Das habe die Behörde der Gemeinde so auch mitgeteilt.

Nach Einschätzung der Behörden seien grundsätzlich bei allen Maßnahmen, die im Umfeld von Saatkrähenkolonien stattfinden, mit einem Risiko verbunden. Es bestehe eine gewisse Gefahr besteht, dass sich die Kolonien zersplittern und an vielen Stellen im jeweiligen Stadt- oder Gemeindegebiet unkontrolliert neue, deutlich schneller anwachsende Kolonien bilden. Aus diesem Grund seien Eingriffe in Hauptkolonien in der Regel nicht genehmigungsfähig.

Hauptkolonien bleiben geschützt

Anders war es jüngst in Rain am Lech. Dort findet mit einer Ausnahmegenehmigung eine kleinräumige Vergrämung von Saatkrähen außerhalb der Hauptkolonien statt. Sie entspricht damit laut Regierung von Schwaben vollständig der bisher angewendeten Praxis. Bei Bedarf dürfe ein Falkner eingesetzt werden. Die Hauptkoloniestandorte in der Stadt Rain müssen geduldet werden und dürften nicht durch Vergrämungsmaßnahmen beeinträchtigt werden. Am Umgang mit der Saatkrähe habe sich sowohl aus fachlicher als auch aus rechtlicher Sicht nichts geändert. "Wir betrachten nach wie vor jeden Einzelfall gesondert und versuchen zusammen mit den Akteuren vor Ort eine naturschutzrechtlich tragbare Lösung zu finden", teilt ein Sprecher der Regierung von Schwaben mit.

Die Saatkrähe war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine regional verbreitete und mancherorts nicht seltene Brutvogelart.

In einem Forschungsprojekt unter der Federführung des Bayerischen Umweltministeriums wird seit geraumer Zeit untersucht, wie sich der Krähenpopulation entwickelt. Aus einem Zwischenbericht geht hervor, dass die Saatkrähe in Bayern keinesfalls länger vom Aussterben bedroht ist, sondern ein Bestandsniveau erreicht hat, das es noch nie gegeben hat. Konkret: Im Regierungsbezirk Schwaben hat sich die Zahl der Vögel zuletzt im vierjährigen Rhythmus verdoppelt. Die Wissenschaftler suchen auch nach Möglichkeiten, um Kolonien umzusiedeln und Ernteausfälle zu verhindern. Denn sie sind deutlich: Die Vögel mit dem Sonderschutzstatus entwickeln zum Teil großen Appetit. Besonders Mais schmeckt ihnen gut, wenn er frisch angesät wird.