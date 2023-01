Sie war die älteste Klosterlechfelderin

Regina Mayer ist mit 99 Jahren verstorben. Sie wurde nach dem Weltkrieg in die Ukraine verschleppt.

Regina Mayer, die Mutter des Zweiten Bürgermeisters Erwin Mayer, war die älteste Einwohnerin Klosterlechfelds.

Im Juli dieses Jahres hätte sie das 100. Lebensjahr vollenden können. Regina wurde 1923 mit dem Namen Kniesz in Ungarn geboren. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs wurde sie von Partisanen in die Ukraine verschleppt, wo sie in einer Kohlegrube Zwangsarbeit verrichten musste. Ihr erster Ehemann war im Krieg gefallen.

Drei Jahre nach Kriegsende wieder frei

Als sie 1948 wieder freigelassen wurde, gab es ihr Elternhaus nicht mehr. Doch sie fand ihre vertriebenen Eltern wieder und kam über viele Umwege im Südlager in Klosterlechfelds an. Dort lernte Regina ihren zweiten Ehemann Josef Mayer kennen. Die junge Familie mit zwei Söhnen wohnte zuerst in der Schulstraße und seit 1963 im eigenen Haus in der Poststraße.

Regina Mayer besuchte bis vor wenigen Monaten noch regelmäßig die Gottesdienste in der evangelischen Versöhnungskirche in Lagerlechfeld. Nun ist sie in ihrem Haus, wo sie immer gerne war, friedlich eingeschlafen. (rony)

