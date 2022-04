Klosterlechfeld

17:41 Uhr

So feiern Ukrainer Ostern

Das ukrainische Osterbrot Paska wird in vielen verschiedenen Größen gebacken. Laut Aiver Verytska aus Klosterlechfeld ist diese Tradition in ihrer Heimat ein absolutes Muss zu Ostern.

Plus Das erste Mal in ihrem Leben wird die Ukrainerin Aiver Verytska das Osterfest außerhalb ihrer Heimat verbringen - in Klosterlechfeld. Sie erzählt von den Traditionen ihrer Heimat.

Von Paula Binz

Aiver Verytska kann sich noch genau an den süßen Duft erinnern, der sich im ganzen Haus ausbreitete, wenn ihre Großmutter die traditionellen Osterkuchen vorbereitete. Rund 15 Stück waren es jedes Jahr. Trotz der Fülle durfte vor Ostersonntag nicht mal das kleinste Stückchen probiert werden. "Wenn uns Oma dabei erwischt hat, gab's richtig Ärger", erzählt Aiver auf Englisch. Die 38-Jährige stammt aus der westukrainischen Stadt Charkiw. Nun lebt sie zusammen mit ihrem Sohn, ihrer Schwester und ihrem Neffen in Klosterlechfeld.

