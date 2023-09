Klosterlechfeld

vor 17 Min.

So geht es mit der Kindertagesstätte Maria Hilf weiter

Werner Karge (rechts) wurde von Bürgermeister Rudolf Schneider mit der Verdienstmedaille in Gold für 15 Jahre im Gemeinderat geehrt.

Plus Jetzt soll es einen kleinen Sanierungsumbau in Klosterlechfeld geben. Dafür wird der Franziskus-Kindergarten erweitert.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Die Entscheidung über die Zukunft der Kindertagesstätte Maria Hilf ist gefallen.

Der Gemeinderat von Klosterlechfeld hat in Kooperation mit der Katholischen Kirchenstiftung als Träger und der Kindergartenleitung eine Lösung gefunden. Diese besteht aus einer Verkleinerung der Kindertagesstätte Maria Hilf nach deren Sanierung und einem Anbau an den neuen Franziskus-Kindergarten in der Alpenstraße. Die geplante Sanierung und der Umbau des ersten Klosterlechfelder Kindergartens aus den 1960er-Jahren standen wegen der Kostensteigerung auf rund drei Millionen Euro und des begrenzten Raums zur Diskussion.

