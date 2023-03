So hat der TSV Klosterelchfeld die Corona-Pause genutzt

Die Bilanz ist gut: Neue Sportanlage und mehr Mitglieder gewonnen. Johann Fronius bleibt Vorsitzender.

Diese Jahreshauptversammlung des TSV Klosterelchfeld überbrückte einen Zeitraum von vier Jahren, denn die letzte fand Ende März 2019 statt. Die komplette Einstellung des Sportbetriebes vom Frühjahr 2020 bis zur zaghaften Wiederaufnahme 2022 traf die Sportler der sechs Abteilungen hart. „Erst seit einer Woche sind wieder alle Beschränkungen aufgehoben“, sagte der Vorsitzende des Gesamtvereins, Johann Fronius. Dennoch ist entgegen vieler Befürchtungen kein Mitgliederschwund eingetreten, vielmehr wuchs der Bestand kontinuierlich auf 790 an.

Neues Dach und eine gepflasterte Bahn

Die Sport- und Spielpause hat der Verein zur Erneuerung seiner Sportanlagen genutzt. So erhielt das Sportheim ein neues Dach, die Stockschützen eine gepflasterte Bahn, die Fußballer eine Rasenbewässerung und das neue LED-Flutlicht überstrahlt den Fußball-, Tennis- und Stockschützenplatz. „Bei den Gesamtkosten von rund 250.000 Euro bin ich schon etwas erschrocken“, sagte Fronius. Doch der Verein muss nicht alles alleine stemmen, neben Zuschüssen des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) unterstützt auch die Gemeinde Klosterlechfeld mit rund 80.000 Euro.

Es gibt einige Veränderungen im Vorstandsteam

Die Vereinsführung bleibt konstant, auch wenn sich bei den Neuwahlen einige Veränderungen ergaben. An der Spitze bleibt Johann Fronius, der den TSV seit 1999 verantwortlich führt und bereits seit 1977 in verschiedenen Vorstandsfunktionen Verantwortung trägt. „Einmal stelle ich mich noch zur Wahl“, sagte er und die 47 Wahlberechtigten wählten ihn einstimmig. Einen Wechsel gab es auf dem Sitz des „Co-Piloten“. Den Posten des zweiten Vorsitzenden übernimmt der Sportabzeichenreferent Thomas Hampel. Bisher hatte Belinda Ostermair dieses Amt inne, die weiterhin die Abteilung Turnen leitet. Die Vereinskasse bleibt in den bewährten Händen von Gisela Fronius. Sie wird künftig von Franz Ostermair als zweitem Kassier unterstützt, nachdem Regina Kopp nach mehr als 50 Jahren aufgehört hatte. Schriftführerin bleibt wie bisher Monika Engel und Ulrich Rosenthal ihr Vertreter.

Vor den Neuwahlen hatte die Versammlung beschlossen, die Funktionen der dritten Vorsitzenden und der Frauenvertreterin nach den Rücktritten von Heidi Steinsberger und Luise Schießler nicht mehr zu besetzen. Thomas Hampel bleibt gleichzeitig Referent für Sportabzeichen und Johann Fronius Jugendreferent. Die Kasse wird weiterhin von Margarete Lindenau und Anton Hirschmiller geprüft.

Mitglieder wollen weiterhin per Post informiert werden

Fronius hatte noch eine gute Nachricht für die Mitglieder: „Die Vereinsbeiträge werden nicht angehoben“. Die Frage, ob Einladungen und Informationen künftig nur noch digital übermittelt werden sollen, wurde von der Versammlung eindeutig verneint. Es solle bei der Papierform bleiben, weil nicht alle über Computer oder Smartphone verfügen. Wer lieber digital benachrichtigt werden will, könne dies aber der Vereinsführung melden.