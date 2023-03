So will sich Klosterlechfeld entwickeln

Bei der Bürgerversammlung geht es um nachhaltige Energie, Gewinnung von Wohnräumen, Mobilität und Verkehrsbelastung.

Auf der Klosterlechfelder Bürgerversammlung umriss Bürgermeister Rudolf Schneider das Entwicklungspotenzial der Gemeinde Klosterlechfeld, sowohl im Hinblick auf die Energieversorgung, die Schaffung von Wohnräumen angesichts knapper Flächen und die Verkehrsbelastung. Zum Energiepotenzial erklärte Johanna Rügamer vom Landratsamt Augsburg, dass in Klosterlechfeld wegen fehlender Freiflächen wohl keine Windkraftanlagen infrage kämen. Vielmehr solle die Gemeinde und auch ihre Bürger das Potenzial ihrer Dachflächen für Photovoltaikmodule in Verbindung mit Stromspeichern und Elektroautos nutzen. Hierzu und zur energetischen Sanierung von Häusern biete das Landratsamt umfassende individuelle Beratung an.

„Wie entwickeln wir unsere Gemeinde weiter?“, fragte Bürgermeister Schneider und konnte gleich zwei große Projekte in diesem Jahr ankündigen, nämlich den Glasfaserausbau im gesamten Gemeindegebiet und die Generalsanierung des Kindergartens „Maria Hilf“ in der Försterstraße. Der Umbau bei laufendem Betrieb sei eine große Herausforderung, da praktisch nur die Außenhülle des Gebäudes bestehen bleibe. Die Kosten werden auf rund 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Im Kindergarten werden wie in der Schule Raumlüftungsanlagen für zusammen rund 735.000 Euro eingebaut.

Nachverdichtung in der Gemeinde hat Priorität

Bei der Schaffung von Wohnräumen gelte laut Schneider der Grundsatz „Innenentwicklung geht vor Ausweisung neuer Flächen“. Deshalb sollen alte Gebäude umgebaut und saniert werden. Eine sinnvolle Nachverdichtung von alten Wohngebieten mit kleinen Häusern und großen Grundstücken wurde durch Neuregelung der Bebauungspläne wie in der Beethoven-, Ulrich- und Breitestraße in die Wege geleitet. Dadurch werde das Baurecht für diese Grundstücke erweitert, was aber auch zur Nachberechnung der Grundsteuer und der Erschließungskosten führe. Dagegen wandte Franz Perzl, einer der betroffenen Hausbesitzer, ein: „Was passiert mit den Leuten, die ihre Häuser gar nicht aufstocken wollen, warum sollen die mehr bezahlen?“ Bürgermeister Schneider verwies darauf, dass diese Frage in der nächsten Gemeinderatssitzung beraten werde.

Bahnhof Klosterlechfeld wird barrierefrei

Über die Nachverdichtung hinaus werde aber auch neuer Wohnraum im Baugebiet Otto-Wanner-Straße Nord geschaffen. Die Tiefbauarbeiten zur Erschließung haben bereits begonnen, die Baufreigabe ist für November vorgesehen. Wegen gestiegener Baupreise und Zinsen mussten aber einige Bauwillige vom Kauf zurücktreten. Die Gemeinde hat 14 Grundstücke zu vergeben. Eine weitere Wohnbebauung wird südlich des Bahnhofs entstehen, nachdem die Regierung von Schwaben die Zielabweichung aus der Lärmschutzzone des Militärflugplatzes genehmigt hat. Die Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof wird im August mit dem barrierefreien Ausbau des Bahnhaltepunktes weiter verbessert. Für den Höhenausgleich und die Beleuchtung leistet die Gemeinde einen Eigenanteil von etwa 80.000 Euro.

Die Baumfällungen in der Bahnhofstraße und beim Sportgelände der Schule beschäftigten eine Bürgerin und mehrere Schüler. Schneider sagte dazu: „Wir kämpfen um jeden Baum, aber diese Bäume haben Schäden an Gehwegen, Zaunfundamenten, Garagen und an der Laufbahn des Schulsportgeländes verursacht und mussten deshalb gefällt werden. Es werden aber Ersatzpflanzungen durchgeführt“.

Verkehrsaufkommen in der Gemeinde belastet die Bürger

Viele Fragen aus dem Publikum drehten sich um die Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt. Franz Perzl fragte: „Warum kann man hier nicht Tempo 30 machen wie in Untermeitingen?“ Dazu erklärte Schneider, dass dies auf einer Kreisstraße nur im Bereich von Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen möglich sei und das sei in Klosterlechfeld im Gegensatz zu Untermeitingen nicht der Fall. Es gebe aber eine gemeinsame Initiative mit Untermeitingen, die Kreisstraße A19 in beiden Ortsbereichen zur Gemeindestraße herabzustufen. Dann müsste der Zubringerverkehr zur B17 umgeleitet werden und der Ortskern von Klosterlechfeld um die Kirche und Kalvarienberg könnte neu gestaltet werden.

Elvira Herberger erkundigte sich nach der Verkehrsplanung für den Bereich der Elias-Holl-Straße und dem neuen Wohngebiet. Dazu sagte Schneider, dass am Ortsbeginn aus Richtung Obermeitingen ein Kreisverkehr entstehe und der Bereich um den Kindergarten autofrei als Geh- und Radweg gestaltet werde. Die Planungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Linda Wasiliu beklagte, dass die geteerte Fläche oberhalb des Sportgeländes und vor dem Naturschutzgebiet „Alte Schachtel“ als Lkw-Abstellplatz missbraucht werde. Dies solle kein Dauerzustand bleiben. Barbara Streit schilderte, dass in diesem Bereich und südlich davon oft Fußgänger, vielfach mit Hunden, in gefährlicher Weise die Bahnlinie überschreiten und stellte die Frage, ob hier ein gesicherter Übergang geschaffen werden könnte.