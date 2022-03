Unbekannter beschädigt Auto in Klosterlechfeld und verschwindet

Ein bislang unbekannnter Fahrer hat in Klosterlechfeld ein parkendes Auto angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Ein bislang unbekannnter Fahrer hat in Klosterlechfeld ein parkendes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Montag gegen 17.30 Uhr und Mittwoch gegen 5.30 Uhr. Das Auto war in der Beethovenstraße am Fahrbahnrand geparkt und wurde nach Angaben der Polizei wohl von einem rotem Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.