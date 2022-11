Unbekannter macht Feuer und verschwindet

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Klosterlechfeld ein Feuer entzündet hat.

Bei der Schwabmünchner Polizei ging am Montag gegen 17 Uhr eine Meldung ein, dass es im Wiesengraben in der Nähe des Sportplatzes Klosterlechfeld ein Feuer gegeben habe. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Wiese unter einer Fichte ein Feuer mit Holz und Grillanzünder gelegt und hatte augenscheinlich vor, dort Würste zu grillen, so die Polizei.





Als die Mitteilerin die Feuerstelle bemerkte, war der Täter bereits verschwunden, das Feuer glühte jedoch noch. Die Frau konnte die Glut löschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)