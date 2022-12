Unbekannter zersticht Autoreifen

Die Polizei sucht nach einem Täter, der in Klosterlechfeld Reifen zerstochen hat.

In Klosterlechfeld hat am Donnerstag zwischen 15 und 22.30 Uhr ein unbekannter Täter ein Auto beschädigt. Der graue Dacia Sandero war in der Straße Am Wäldle auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Der Täter zerstach laut Polizei die beiden rechten Reifen mit einem unbekannten Gegenstand. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)