Unbekannter zersticht erneut Autoreifen auf einem Supermarktparkplatz

Bereits zum dritten Mal ist am Samstag in Klosterlechfeld auf diesem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein Auto beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sowohl im Dezember also auch am vergangenen Donnerstag und zuletzt am Samstag hat ein Unbekannter die Reifen von Autos zerstochen, die auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Wäldle geparkt waren. Diesen Samstag traf es einen grauen Opel Zafira, der dort zwischen 11.30 und 19.30 Uhr geparkt war. Beiden Hinterreifen wurden zerstochen. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)