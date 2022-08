Unfallflucht nach Totalschaden auf der B17

Auf der B17 auf Höhe Klosterlechfeld/Lagerlechfeld haben zwei Täter in der Nacht auf Freitag einen Unfall mit Totalschaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Donnerstagnacht fand die Polizei auf der B17 in nördlicher Fahrtrichtung zwischen den Ausfahrten Klosterlechfeld und Lagerlechfeld um 1.50 Uhr einen schwarzen BMW mit Memminger Kennzeichen und Totalschaden auf dem Seitenstreifen vor. Fahrzeuginsassen waren nicht mehr vor Ort. Die Unfallspuren ergaben, dass der BMW aller Wahrscheinlichkeit nach im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen war und ins Bankett geriet. Der Fahrer hatte daraufhin wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schleuderte über beide Fahrspuren. Der BMW schlug mit der Front in die Mittelschutzplanke ein und kam nach etwa 200 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird.

Weiteres Auto wird beschädigt

Kurz nach dem Unfall fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Hyundai ebenfalls in nördlicher Richtung, wobei sein Auto durch die herumliegenden Fahrzeugteile des BMW beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Schaden am Hyundai auf rund 2500 Euro. Zeugen hatten kurz nach dem Unfall gesehen, dass zwei Personen aus dem BMW ausgestiegen waren und in südliche Richtung flüchteten. Beide waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank und trugen dunkle Kleidung, vermutlich Trainingsanzüge.

Eine Fahndung nach den Fahrzeuginsassen blieb ohne Erfolg. Sowohl der BMW als auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet nun um Hinweise zum Vorfall und zum Verbleib der Täter unter Telefon 0821/323 1910. (AZ)