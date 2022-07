Nachbericht Konzert in Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld

Plus Die Musikschule Lechfeld und die Orchestervereinigung Divertimento erspielen knapp 1000 Euro für die Lechfelder Tafel.

Ein Erfolg war das Konzert, das die Musiklehrer der Musikschule Lechfeld zusammen mit der Orchestervereinigung Divertimento in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld zu Gehör brachten. Die rund 130 Zuhörer spendeten knapp 1000 Euro für die Lechfelder Tafel.