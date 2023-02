Naturfreunde schränken Betrieb im Oskar-Weinert-Haus ein

Das Haus der Naturfreunde Klosterlechfeld öffnet nur noch an Sonn- und Feiertagen. An externe Gäste wird nicht mehr vermietet.

Der Bericht des Vorsitzenden Dieter Konietzka über die drei zurückliegenden Jahre der Naturfreunde Klosterlechfeld ließe sich mit "Hurra, wir leben noch" überschreiben. Denn der Verein hatte schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen.

Viele Wanderungen und gesellige Veranstaltungen mussten wegen der Kontaktbeschränkungen abgesagt werden und auch der Wirtschaftsbetrieb im Oskar-Weinert-Haus war nur eingeschränkt möglich. Konietzka und sein Stellvertreter Michael Erhard klagten über den Wust an sich ständig ändernden Vorschriften, die zu beachten waren. Dies wurde noch durch verschiedene Zuständigkeiten erschwert, weil das Vereinsheim im Landkreis Landsberg liegt, aber der Verein seinen Sitz im Landkreis Augsburg hat. Wegen des geringeren Angebots ging die Mitgliederzahl von 270 auf 222 zurück. Erfreulich waren aber wiederum 25 Neuaufnahmen.

Renovierung hat sich verzögert

Wegen der unsicheren Lage hat sich auch die energetische Renovierung des vor 66 Jahren in Eigenregie erbauten Vereinshauses verzögert und kam zeitweise zum Stillstand. So wurde der Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach bis auf Weiteres verschoben. Die Gemeinden Klosterlechfeld und Untermeitingen unterstützen die Baumaßnahmen mit Zuschüssen, wie Bürgermeister Rudolf Schneider und der Zweite Bürgermeister Manfred Salz versicherten. Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl erklärte, dass die Wege zum Oskar-Weinert-Haus auf Radwege-Niveau verbessert werden und die Autozufahrt etwas weiter vom Haus entfernt angelegt wird.

Mitgliedsbeiträge angehoben

"Finanziell sind wir über die Runden gekommen", sagte Konietzka und führte dies neben den Einnahmen des Hausdienstes auch auf die längst fällige Anhebung der Mitgliedsbeiträge zurück. Da es jedoch immer schwieriger werde, genügend Freiwillige für die Hausdienste zu finden, wird das Oskar-Weinert-Haus künftig nur noch an Sonn- und Feiertagen öffnen. "Die Samstage waren auch nie rentabel", bestätigte auch Michael Erhard. Gegen diese Entscheidung des Vorstands gab es auch kritische Stimmen, aber niemand hatte eine andere Lösung. Auch die Vermietung an externe Gäste für Feiern und zur Übernachtung wird eingestellt. Dies bleibt künftig nur den Vereinsangehörigen vorbehalten.

Wassersport erlebt großen Zulauf

Die aktivsten Gruppen des Vereins sind die Fachgruppe "50plus" und die Wassersportgruppe. Lothar Hlinka berichtete, dass ab Juli 2021 die gemeinsamen Wander- und Radtouren der über 50-Jährigen wieder aufgenommen wurden und so kamen bis Ende 2022 wieder 33 Veranstaltungen mit jeweils 15 bis 25 Teilnehmern zusammen. Die meisten Jugendlichen sind in der stetig wachsenden Wassersportgruppe aktiv. "Das Paddeln dominiert eindeutig über den Bergsport", sagte deren Leiter Michael Erhard. Erhard bedauert, dass das Training im Hallenbad Untermeitingen erst wegen Corona und dann wegen der Energiesparmaßnahmen eingestellt werden musste.

Vorsitzender kündigt Rückzug an

In diesem Jahr wollen die Naturfreunde wieder einen Vereinsausflug organisieren, der nach Stetten am Kalten Markt in Württemberg führen soll. Bei der nächsten Mitgliederversammlung im Februar 2024 steht die Neuwahl des Vorstands an. Dieter Konietzka kündigte an, dass er dann nach neun Jahren nicht mehr als Vorsitzender kandidiert. Auch die Hausreferentin Deborah Uster wird dieses Amt dann zur Verfügung stellen.

Viele Mitglieder geehrt

Mit der goldenen Vereinsnadel für 70 Jahre Mitgliedschaft bei den Naturfreunden Klosterlechfeld wurden Günther Müller, Herbert Dollansky, Anton Schweier und Egon Wille geehrt. Ebenfalls Gold mit Urkunde erhielten Emil Mayr und Veronika Funk für 65 Jahre. Christine Müller und Simone Graf sind seit 60 Jahren und Josef Fuchs, Franz Merk und Erna Elsner seit 50 Jahren bei den Naturfreunden. Die Vereinsnadel für 25 Jahre erhielten Christian Konietzka, Monika und Lothar Hlinka, Inge Velte, Zita und Georg Singer, sowie Antje, Marvin und Rüdiger Lex.