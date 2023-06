Klosterlechfeld

Veteranen und Soldaten: Friedenswallfahrt und großes Jubiläum

Von Hieronymus Schneider

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Klosterlechfeld feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Ein Festumzug startet am Sonntagvormittag am Sportheim in Klosterlechfeld.

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Klosterlechfeld feiert ihr 125-jähriges Bestehen zusammen mit der 68. Männer- und Soldaten-Friedenswallfahrt. Diese Gelöbniswallfahrt dient dazu, der gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden zu gedenken. Gerade in der heutigen Zeit, die durch Flucht, Terror und Kriege geprägt ist, wollen die Veteranen und aktiven Soldaten und Reservisten für den Frieden und die Freiheit auf der Welt beten und bitten. Am Sonntag, 4. Juni, um 9.15 Uhr werden die Vereine, Fahnenabordnungen und Ehrengäste beim Gelände am Sportheim empfangen. Um 9.30 Uhr startet der Wallfahrtszug vom Sportheim zur Kirche Maria Hilf in der Ortsmitte. Um 10 Uhr beginnt der Wallfahrtsgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner und Pfarrer Thomas Demel mit anschließender Gefallenenehrung und Kranzniederlegung am Ehrenmal. Bei gutem Wetter findet das Pontifikalamt am Kalvarienberg statt. Einer der ältesten Vereine in Klosterlechfeld Die Feier zum 125-jährigen Jubiläum der Veteranen- und Soldatenkameradschaft beginnt um 12 Uhr im Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Marco Meyer und dem Mittagessen. Um 13 Uhr spricht zunächst Marco Meyer vor der Festansprache des Landrats Martin Sailer und einem Grußwort von Bürgermeister Rudolf Schneider. Von 14 bis 16 Uhr klingt die Feier mit musikalischer Untermalung aus. Mit dem Gründungsjahr 1898 ist die Veteranen- und Soldatenkameradschaft zusammen mit der Schützengesellschaft der älteste Verein Klosterlechfelds.

