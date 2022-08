Vier Verletzte nach Unfall in Klosterlechfeld

Vier Verletzte gab es bei einem Unfall in Klosterlechfeld.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Donnerstag gegen 19.15 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße in Klosterlechfeld in nördlicher Richtung und wollte die Schwabmünchner Straße überqueren. Dabei übersah sie ein auf der Schwabmünchner Straße fahrendes Auto, das Vorfahrt hatte.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Ein im Fahrzeug der Frau sitzendes Kind und eine Frau sowie deren beiden Kinder in dem anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus Bobingen sowie nach Landsberg. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 21.500 Euro. (AZ)