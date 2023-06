Weihbischof: "Es ist tägliche Pflicht, für den Frieden zu arbeiten"

Knapp 40 Fahnenabordnungen schmücken den Kalvarienberg bei der Messe und der Gefallenenehrung zur Friedenswallfahrt. Die Veteranen feiern Jubiläum.

Ein imposanter Festzug mit fast 40 Fahnenabordnungen von Veteranen- und Soldatenvereinen aus der Region und den anderen Klosterlechfelder Vereinen zog mit der Musikkapelle voraus vom Sportheim durch das Dorf zum Kalvarienberg. Die 68. Männer- und Soldaten-Friedenswallfahrt hat ihre Anziehungskraft nicht verloren. Eigentlich hätte auch diese Wallfahrt heuer ein Jubiläum feiern können, denn die erste fand im Jahr 1953 statt. Dass es noch keine 70 Wallfahrten gab, lag nur an der zweijährigen Pause wegen Corona. Der Einzug und die Aufstellung der Vereine am Kalvarienberg mit den im Rondell und auf den Treppen aufgereihten Fahnen bot wieder ein prächtiges Bild vor der Kulisse der Wallfahrtskirche und des Klostergebäudes.

Der Einzug der Fahnenabordnungen am Kalvarienberg. Foto: Hieronymus Schneider

Pfarrer Thomas Demel eröffnete den Gottesdienst und überließ dann die Feier der heiligen Messe Weihbischof Florian Wörner. In seiner Predigt sagte Wörner: „Kriege im Namen Gottes zu führen, ist eine Lüge. Denn Gott ist Liebe und er hat Jesus Christus gesandt, um die Welt vor Hass, Leid und Tod zu retten. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Gott Vater nennen dürfen und andere Menschen als Schwestern und Brüder lieben können.“ Deshalb sei es die tägliche Pflicht, für den Frieden zu arbeiten und dazu bekennen sich ja die Veteranen- und Soldatenvereine.

Nach dem von der Musikkapelle Klosterlechfeld mit Dirigent Alexander Krumm musikalisch gestalteten Pontifikalamt zogen alle Teilnehmer zum Ehrenmal auf den Franziskanerplatz. Marco Meyer, der Vorsitzende der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Klosterlechfeld, zitierte in seiner Ansprache den Europapolitiker Jean-Claude Junker mit den Worten: „Wer an Europa zweifelt, soll Soldatenfriedhöfe besuchen.“ Meyer selbst habe sich nach einem Arbeitsbesuch eines Soldatenfriedhofes in Italien dazu entschlossen, der Veteranen- und Soldatenkameradschaft beizutreten.

Marco Meyer (links) und Landrat Martin Sailer legten ein Blumengebinde am Ehrenmal nieder. Foto: Hieronymus Schneider

Zum Gedenken an die gefallenen Soldaten und die verstorbenen Vereinsmitglieder legte er zusammen mit Landrat Martin Sailer ein Blumengebinde am Ehrenmal nieder. Mit einem Gebet für den Frieden, besonders in der Ukraine und im Sudan, und der von der Musikkapelle Klosterlechfeld intonierten Bayernhymne wurde die feierliche Zeremonie beendet.

Im Kommunionanzug zur Friedenswallfahrt

Isaac Hausmann von der Reservistenkameradschaft Landsberg, der nach seiner Bundeswehrzeit erstmals an dieser Wallfahrt als Fahnenbegleiter teilnahm, war von der Feier sehr beeindruckt. Dagegen kennt Johann Fronius, der als Messdiener fungierte, diese schon seit Kindheitstagen. „Als wir in den 1950er-Jahren noch im Südlager lebten, steckte mich meine Mutter jedes Jahr in den Kommunionanzug und nahm mich zur Wallfahrt mit. Das gehört für mich einfach jedes Jahr dazu“, sagte der heutige Vorsitzende des TSV Klosterlechfeld.

Im Feuerwehrhaus gab es erst mal kühle Getränke und ein stärkendes Mittagessen, bevor das 125. Jubiläum der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Klosterlechfeld gefeiert wurde. Marco Meyer erklärte das ungewöhnliche Gründungsjahr 1898 so: „Auch im Lechfeld wurde nach dem Frankreichkrieg 1870/71 von den Heimkehrern der erste Kriegerverein gegründet. Es war der Kriegerverein Lechrain mit 80 Kameraden aus Gemeinden westlich und östlich des Lechs, der am 15. August 1872 entstand und dessen Fahne bei einem Fest in Wien als die schönste prämiert wurde.“ Im Laufe der Zeit gründeten aber die einzelnen Orte eigene Vereine und so auch Klosterlechfeld im Jahre 1898 noch zusammen mit Lagerlechfeld mit 30 Gründungsmitgliedern. Nach dem Ersten Weltkrieg machten sich dann auch die Lagerlechfelder selbstständig. Die bei der Feier präsentierte Fahne wurde im Jahre 1900 mit finanzieller Unterstützung durch eine Sammlung bei der Garnison Lechfeld angeschafft und geweiht.

Ein imposanter Festzug zog vom Sportheim zum Kalvarienberg. Foto: Hieronymus Schneider

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Verbot aller Vereinstätigkeiten erfolgte die Wiedergründung der Veteranen- und Soldatenkameradschaft am 4. November 1951 mit 16 Kameraden. Bald danach führten sie die Männer- und Soldatenwallfahrt ein. Bei der ersten im Jahre 1953 waren tausende Kriegsteilnehmer, viele mit Verwundungen, nach Klosterlechfeld gekommen. Damals gab es etwa 100 Fahnenabordnungen. Ein Jahr später nahm sogar Prinz Albrecht von Bayern an der Wallfahrt teil. In den frühen Jahren wurden noch Festabzeichen verkauft und der Erlös für die Renovierung des Kalvarienbergs verwendet.

Marco Meyer zeigte die Geschichte der Veteranen- und Soldatenkameradschaft vor der Originalfahne von 1900 auf. Foto: Hieronymus Schneider

"Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht"

Landrat Martin Sailer stellte die Bedeutung eines Vereins, der 125 Jahre lang das gesellschaftliche Leben der Gemeinde mitgestaltet hat, in den Mittelpunkt seiner Rede. „Das ist im Ehrenamt nur durch Menschen möglich, die mehr tun als ihre Pflicht“, sagte der Landrat. Bürgermeister Rudolf Schneider dankte auch Familie Holzer, die 32 Jahre lang mit dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Werner Holzer sowie seiner Ehefrau Brigitte und Sohn Siegfried den Verein geprägt hat. „Im Jahre 2010 war dessen Existenz gefährdet und da haben Rudolf Henkel und sein Nachfolger Marco Meyer der Veteranen- und Soldatenkameradschaft eine neue Ausrichtung gegeben und den Fortbestand gesichert“, würdigte der Bürgermeister.