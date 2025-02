Naturfreunde sind weit mehr als ein Wanderverein

Ein Jahr nach dem Führungswechsel bei den Naturfreunden fiel der erste Bericht des neuen Vorsitzenden Peter Daake sehr positiv aus. „Es gab seit der letzten Mitgliederversammlung einen Rekord an Neumitgliedern mit 23 Vereinseintritten“, sagte er zufrieden und stellte fest, dass das ein Zuwachs von rund zehn Prozent bei etwa 220 Mitgliedern ist. Diesen Aufschwung verdankt der Verein vor allem der Belebung der Kinder- und Jugendarbeit und der Gründung einer Bogenschützengruppe.

Daake bedankte sich bei seinem Vorgänger Dieter Konietzka und bei vielen langjährigen Mitgliedern dafür, dass sie ihm die Einarbeitung in die Führung dieses Vereins mit großer Bandbreite mit ihrem Wissen erleichtert haben. Die Naturfreunde sind ein Verein für Jung und Alt, vom Kinderfest bis zum Seniorenstammtisch. Mit der Bewirtschaftung des Oskar-Weinert-Hauses bei der Burgruine Haldenwang im Gemeindebereich Scheuring über dem Lech bietet der Verein ein Ausflugsziel für die Allgemeinheit an den Wochenenden und Feiertagen an. Der Wirtschaftsbetrieb ist neben den Mitgliedsbeiträgen die finanzielle Lebensgrundlage, wie aus dem Kassenbericht von Martina Kolhosser hervorging. „Das ist aber nur möglich, weil die Hausdienste und die Feste immer von vielen Helfern organisiert und vom Kuchenbacken bis zum Grillen und Getränkeausschank gemeistert werden“, stellte der Zweite Vorsitzende Matthias Gehb fest. Nur beispielhaft zählte der Hausreferent Maik Uster auf, dass im vergangenen Jahr 1.400 Paar Würste, 9400 Getränke und 800 Stück Eis verkauft wurden.

Die Kinder- und Jugendarbeit wurde von der neuen Jugendleitung unter der Führung von Alexander Wölfl neu belebt und fand guten Zulauf von der Ostereiersuche über das Kinderfest bis zur Schnitzeljagd, Bastelnachmittagen und vielen Erlebnistagen. Die Jugend des Vereins sammelt sich in der Fachgruppe Berg- und Wassersport, wobei die Kajak- und Kanutouren eindeutig über das Klettern dominieren.

Bogenschützen-Gruppe seit August

Im kommenden Jahr werden wieder Ausfahrten und Wochenenden unter der Leitung von Thomas Quint unternommen. Thomas Schüßler und Lothar Hlinka berichteten von vielen Wanderungen und Radtouren der klassischen Abteilung Wandern mit der Motivation „Vom Naturnutzer zum Naturbeschützer“. Die neueste Entwicklung ist die im August gegründete Gruppe der Bogenschützen. Andreas Kolhosser kam mit seiner Familie vor drei Jahren über den Wassersport zu den Naturfreunden. Nun hat er aus seiner Erfahrung als Trainer für Bogenschießen bei der Bundeswehr diese Fachgruppe mit einer Grundausstattung von drei Bögen, zwei Zielscheiben und Pfeilfangnetzen gegründet. Inzwischen trainieren 16 Aktive zwischen 19 und 74 Jahren jeden Mittwoch auf dem eigenen Vereinsgelände mit Bögen ohne technische Hilfsmittel.

Walking und Kegeln in den Wintermonaten

Andreas Kolhosser wurde von der Versammlung einstimmig als Vertreter dieser Gruppe in den Vereinsausschuss gewählt. Ergänzt wird das Angebot der Naturfreunde durch eine Walking-Gruppe und Kegelabende in den Wintermonaten. Peter Daake regte an, ein Hausteam für Renovierungsarbeiten am Oskar-Weinert-Haus zu gründen, das sich an jedem ersten Montag im Monat trifft und bedankte sich bei dem Dreier-Team, welches das Hygiene-Konzept umsetzt. Scheurings Bürgermeister Konrad Maisterl erklärte, dass die Asphaltierung des Wirtschaftsweges zum Oskar-Weinert-Haus wegen Terminversäumnissen der Baufirma bisher nicht stattfinden konnte. Er sicherte aber zu, dass dies noch bis Ostern erledigt werde, um den Betrieb nicht zu beeinträchtigen.

Das neue Jahresprogramm der Naturfreunde bietet wieder jede Menge interessante Aktivitäten für alle Interessierten auch ohne Vereinsmitgliedschaft. Es kann online unter www.naturfreunde-klosterlechfeld.de eingesehen werden.

Ehrungen bei den Naturfreunden Lothar Hlinka wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist 1998 mit seiner Frau den Naturfreunden beigetreten und hat in 27 Jahren stets die Gruppe Wandern geprägt und geführt. Ab 2013 hat er die Fahrradtouren eingeführt und jetzt den Stammtisch für Senioren gegründet. Von 2011 bis 2024 hat er alleine das Programmheft gestaltet und gilt als die gute Seele des Vereins. Maria Wech wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt und die Familie Gehb ist vor 25 Jahren gemeinsam eingetreten und so wurden die Eltern Mathias und Susanne mit ihren Töchtern Katharina und Franziska gemeinsam geehrt.