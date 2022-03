Klosterlechfeld

12:00 Uhr

Klosterlechfeld muss drei öffentliche Gebäude renovieren

Plus An drei Gebäuden in Klosterlechfeld sind Renovierungen notwendig. Die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses nahmen sie in Augenschein.

Von Hieronymus Schneider

Bei der Aufstellung des Haushalts 2022 wurden die notwendigen Renovierungen in oder an drei für die Gemeinde wichtigen Gebäuden schon in Aussicht gestellt. Nun besichtigte der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss die neuralgischen Stellen, um sich einen Eindruck vom Sanierungsbedarf zu verschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .