Wo gibt es noch Potenzial zur Flächenentwicklung in Klosterlechfeld?

Plus Die Gemeinde Klosterlechfeld will ihre Flächen optimal nutzen und lässt sich nun beraten. Im Herbst soll es schon konkreter werden.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause informierte sich der Gemeinderat Klosterlechfeld über Entwicklungsprojekte der Firma Regio Augsburg Wirtschaft GmbH. Projektleiterin Rebecca Weingarten und Geschäftsführer Andreas Thiel stellten das Flächenprojekt für den Wirtschaftsraum Augsburg vor.