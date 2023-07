Landkreis Augsburg

Neue Chance für ein Hallenbad in Bobingen

Plus Königsbrunn und Bobingen verhandeln über gemeinsames Projekt. Unterdessen verdeutlicht der Bau des Bades in Schwabmünchen die finanziellen Risiken.

Bekommt Bobingen wieder ein Hallenbad am alten Standort, weil sich die Städte Bobingen und Königsbrunn für das Projekt zusammentun? Entsprechende Gespräche laufen derzeit zwischen beiden Kommunen. Das bestätigten die Bürgermeister Klaus Förster und Franz Feigl (beide CSU) auf Anfragen unserer Redaktion. Allerdings gibt es ein großes Problem: die sprunghaft steigenden Baukosten.

Zuletzt hat es in Bobingen laut Bürgermeister Förster ein Sondierungstreffen mit dem Anbieter der sogenannten Hollandbäder stattgefunden. Der Eindruck war insgesamt positiv. Allerdings würden die Kosten für ein Bad in der gewünschten Ausführung - acht Bahnen á 25 Meter, inklusive Hubboden für den Schwimmunterricht – immer noch bei rund 15 Millionen Euro liegen. In Bobingen wartet man nun auf eine Kostenschätzung des Anbieters, um damit die Förderungen beantragen zu können. Zudem will sich die Stadt Bobingen auch noch um ein Bundesprogramm für energetische Förderung bewerben.

