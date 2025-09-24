Harte Arbeit, kurzes Leben: Wie eine 500 Jahre alte Lützelburgerin in Königsbrunn landete

Diese Lützelburgerin hat hart gearbeitet. Gestorben ist sie in einem Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Was heute nach einem besonders frühen Tod klingt, war zu ihrer Zeit nichts Besonderes. Denn sie wurde um das Jahr 1500 bestattet. Der Mittelalter-Friedhof im Gablinger Ortsteil war zu dieser Zeit noch recht neu. Genutzt wurde er, zumindest teilweise, bis ins Jahr 1947, also rund ein halbes Jahrtausend. Als dort vor drei Jahren eigentlich nur eine Wasserleitung verlegt werden sollte, stießen Bauarbeiter auf den vergessenen Teil des Friedhofs. Nun sind die Knochen von vielen der insgesamt 162 Menschen aus 90 Gräbern wissenschaftlich untersucht - und die eingangs erwähnte Frau aus der frühen Neuzeit landete vorübergehend in Königsbrunn.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis