Knochen einer Lützelburgerin aus der frühen Neuzeit geben Einblicke in das Leben in vergangenen Jahrhunderten

Landkreis Augsburg

Harte Arbeit, kurzes Leben: Wie eine 500 Jahre alte Lützelburgerin in Königsbrunn landete

Gräber geben Auskunft darüber, wie Menschen im Landkreis Augsburg vor Jahrhunderten lebten. Aktuelle archäologische Funde waren in Königsbrunn zu sehen.
Von Marco Keitel
    Alexandra Völter zeigt die Knochenteile einer Lützelburgerin, die vor rund einem halben Jahrtausend gelebt hat.
    Alexandra Völter zeigt die Knochenteile einer Lützelburgerin, die vor rund einem halben Jahrtausend gelebt hat. Foto: Marcus Merk

    Diese Lützelburgerin hat hart gearbeitet. Gestorben ist sie in einem Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Was heute nach einem besonders frühen Tod klingt, war zu ihrer Zeit nichts Besonderes. Denn sie wurde um das Jahr 1500 bestattet. Der Mittelalter-Friedhof im Gablinger Ortsteil war zu dieser Zeit noch recht neu. Genutzt wurde er, zumindest teilweise, bis ins Jahr 1947, also rund ein halbes Jahrtausend. Als dort vor drei Jahren eigentlich nur eine Wasserleitung verlegt werden sollte, stießen Bauarbeiter auf den vergessenen Teil des Friedhofs. Nun sind die Knochen von vielen der insgesamt 162 Menschen aus 90 Gräbern wissenschaftlich untersucht - und die eingangs erwähnte Frau aus der frühen Neuzeit landete vorübergehend in Königsbrunn.

