Wunschkennzeichen: Wenn aus einem A ein KÖB, GEH oder NÄS wird

An den Autos im Landkreis könnten bald auch die Kennzeichen KÖB, GEH oder NÄS prangen. Bundesweit in 320 Städten könnte es ganz neue Kfz-Kennzeichen geben, denn Bürgermeister und Forscher verlangen: Gemeinden und Kommunen ab 20.000 Einwohnern sollen eigene Kfz-Kennzeichen bekommen. Im Landkreis Augsburg betrifft das die Städte Neusäß, Gersthofen und Königsbrunn. In Letzterer haben sich die Bürgerinnen und Bürger bereits mehrheitlich für ein eigenes Kennzeichen ausgesprochen.

