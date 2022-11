Adventskonzert der Musikschule stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Weihnachtliche Stimmung herrschte beim Adventskonzert der Musikschule in der Kirche zur "Göttlichen Vorsehung" in Königsbrunn.

Rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich am Sonntag in der Kirche zur "Göttlichen Vorsehung" bei durchaus frostigen Temperaturen im Gotteshaus davon überzeugen, welche Fortschritte die Kinder und Jugendlichen der Musikschule in der letzten Zeit gemacht haben.

Mit klassischen Melodien und natürlich weihnachtlichen Liedern boten die verschiedensten Ensembles der Musikschule einen bunten Einblick in ihr musikalisches Können. Es waren die "Tanzenden Querflöten" aus Tschaikowskis Nussknacker zu hören, gespielt vom Querflötenquartett der Schule, genauso wie eine anspruchsvolle Bach-Interpretation vom jungen Konzertgitarristen Samuel Mann. Aber es gab auch beschwingtere Töne zu hören. So schaute auf musikalischem Wege "Frosty the Snow Man" vorbei, eingeladen vom Stadtjugendorchester. Der Kinderchor unter der Leitung von Natalie Rohrer besang den "Little Christmas Tree" und ein Orchester aus Streichern und Bläsern bot eine Reise durch viele Weihnachtsklassiker.

Extraproben waren bei Adventskonzert der Musikschule notwendig

Ein besonderer Höhepunkt für die jüngeren Besucherinnen und Besucher dürfte wohl die Interpretation des Ed Sheeran-Hits "I See Fire" von Fabian Löchel gewesen sein. Schulleiter Robert Weisser unterstützte die jungen Musiker immer wieder nach Kräften. "Die letzten Wochen vor dem Konzert waren arbeitsreich", sagte Weisser zum Ende des Konzerts. Denn speziell in den Tagen vor dem Termin seien noch einige Extraproben nötig gewesen. Deshalb bedankte er sich bei allen Musikern und Mitarbeitern der Schule. Am Ende, beim großen Finale mit allen Mitwirkenden, war dann auch das Publikum gefordert. Alle zusammen sangen zum Ausklang "Macht hoch die Tür". Die gelungene Darbietung der Königsbrunner Musikschule hatte damit allen Besucherinnen und Besuchern einen fröhlichen ersten Advent und eine musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit beschert.