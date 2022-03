Vandalismus: Mehrere Autos in Königsbrunn beschädigt

Gleich vier Fälle von Vandalismus meldet die Polizei aus Königsbrunn. Besonders heftig hat es zwei Autos erwischt, die in der Föllstraße geparkt waren.

Die Polizei ermittelt in insgesamt vier Fällen von Vandalismus. Unbekannte Personen haben in Königsbrunn geparkte Autos beschädigt. Los ging es in der Nacht auf Samstag in der Föllstraße: Dort wurden bei zwei Wagen die Heckscheiben eingeschlagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1200 Euro.

Vier Fälle von Vandalismus: Die Polizei sucht Zeugen

Abgetretene Außenspiegel meldeten Autobesitzerinnen und -besitzer in der Georg-Käß-Straße und der Blumenallee. In der Käß-Straße in der Zeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, der linke Spiegel eines Autos beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. In der Blumenallee meldete eine Autobesitzerin am Sonntagmittag, dass der rechte Spiegel ihres Wagens, der auf Höhe der 10-er Hausnummern geparkt war, abgetreten wurde. Der Schaden soll hier bei 300 Euro liegen.

Die Polizei sucht Zeugen zu allen vier Vorfällen. Diese sollen sich unter 08234/96060 melden. (AZ)