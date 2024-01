Hydrant angefahren und dann geflüchtet

In Königsbrunn hat ein Unbekannter einen Hydranten angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag (18. Januar) am späten Nachmittag und Freitag kurz nach Mittag ereignete sich in der Schwabenstraße in Königsbrunn vor dem Haus mit der Nummer 20 ein Verkehrsunfall. Ein Fahrer, der bisher noch nicht ermittelt werden konnte, fuhr gegen einen Hydranten, der am Rande der Straße stand. Der Hydrant wurde dabei stark beschädigt.

Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Er kümmerte sich nicht darum, seine Daten zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren, wie es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre. Der Schaden am Hydranten beläuft sich auf rund 500 Euro. Die örtliche Polizeidienststelle in Bobingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist jetzt auf der Suche nach Hinweisen. Wer etwas gesehen hat oder Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)