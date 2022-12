Königsbrunn

vor 28 Min.

100 Jahre Fritz Wohlfarth: So prägte der Stadtvater Königsbrunn

Der stolzeste Moment: Mit der Stadterhebung Königsbrunns ging für Bürgermeister Fritz Wohlfarth (rechts) ein großer Teil seiner Vision in Erfüllung.

Plus Der Aufstieg Königsbrunns vom armen "Lumpenbach" zur Stadt ist eng mit dem langjährigen Bürgermeister Fritz Wohlfarth verknüpft. Am 13. Dezember wäre er 100 geworden.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Heute, am 13. Dezember 2022, hätte Friedrich Wohlfarth seinen 100. Geburtstag gefeiert. Als Bürgermeister trieb er die Entwicklung Königsbrunns vom langen Straßendorf zur Stadt über vier Jahrzehnte hinweg maßgeblich voran. Ein Begriff wie "Stadtvater" könnte kaum passender sein. Heute erinnert man sich vor allem durch Anekdoten an den Mann mit den großen Visionen für seine Heimat: seine einnehmende Art, die Tatkraft und immer wieder auch die Trinkfestigkeit. Zum runden Geburtstag haben wir versucht, mithilfe verschiedener Quellen die vielen Geschichten etwas in Perspektive zu setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen