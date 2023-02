14-Jähriger wird in Königsbrunn mit Joint erwischt

Ein 14-Jähriger verhielt sich in Königsbrunn auffällig, als er einen Streifenwagen sah - daraufhin wurde er kontrolliert.

Beim Anblick eines Streifenwagens scheint sich ein 14-Jähriger am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in der Germanenstraße in Königsbrunn so auffällig verhalten zu haben, dass er von der Polizei Bobingen daraufhin kontrolliert wurde. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten einen Joint bei ihm sicher. Den 14-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)