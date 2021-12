160 Wohnungen waren geplant: Stadträte kippen Studentenheim in Königsbrunn

Plus Seit zwei Jahren plant ein Investor in Königsbrunn den Bau von 160 Studentenappartements. Nach einer Entscheidung des Stadtrats liegt das Projekt nun auf Eis.

Das Projekt sollte ein Hingucker kurz hinter dem nördlichen Ortseingang Königsbrunns an der Haunstetter Straße werden. Statt einer alten Hofstelle und der aufgegebenen Aral-Tankstelle sollte ein Komplex mit mehr als 160 Studentenappartements in zwei Häusern entstehen. Moderne Architektur mit geschwungenen Formen und viel natürlichen Materialien, mit einem Café und großzügigen Außenanlagen sollte eine "Adresse schaffen", wie es die Architekten formulierten. Nun wird daraus vorerst nichts.