17.500 Euro Schaden: Auto stößt in Königsbrunn mit Tram zusammen

Ein Autofahrer missachtet in Königsbrunn eine rote Ampel. In der Folge entgleist eine Straßenbahn. Zwei Fahrgäste werden leicht verletzt.

Weitreichende Folgen hatte das Missachten einer roten Ampel am Mittwochabend in Königsbrunn. Gegen 20.50 Uhr war ein 57-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der Augsburger Straße in Richtung Westen unterwegs und fuhr laut Polizei weiter, obwohl er hätte stoppen müssen. Er stieß mit der von rechts kommenden Straßenbahn der Linie 3 zusammen. Die Tram entgleiste. Bei der Kollision befanden sich etwa 40 Fahrgäste in der Straßenbahn, davon wurden zwei leicht verletzt.

Tram- und Kleintransporter-Fahrer bleiben in Königsbrunn unverletzt

Der Fahrer des Kleintransporters und der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Augsburg, Freiwillige Feuerwehr Haunstetten sowie die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort und hoben die Straßenbahn zurück auf die Gleise. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 17.500 Euro. Die Straße war etwa anderthalb Stunden lang gesperrt. (AZ)