17-Jähriger fährt betrunken und ohne Führerschein Auto

In Königsbrunn war Mittwochnacht ein Jugendlicher ohne Führerschein und betrunken mit dem Auto unterwegs. Der Fahrzeughalter saß derweil auf dem Beifahrersitz.

Eine Atemalkoholwert von rund 1,1 Promille hatte ein 17-jähriger Jugendlicher, der am Mittwoch kurz vor Mitternacht im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit dem Auto in der Keltenstraße von der Bobinger Polizei angehalten wurde. Zudem räumte er ein, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zur Blutentnahme musst er zur Wertachklinik in Bobingen. Auf dem Beifahrersitz saß zum Zeitpunkt der Kontrolle der 20-jährige Fahrzeugbesitzer. Auch er muss sich jetzt strafrechtlich verantworten - wegen „Ermächtigen als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“. (AZ)