18-Jähriger ist mit Softair-Waffe unterwegs

In Königsbrun war ein 18-Jähriger mit einer Softair-Waffe unterwegs. Doch das war noch nicht alles.

Einen 18 Jahre alten Fußgänger kontrollierte die Polizei in der Kemptener Straße in Königsbrunn. Dabei stellten die Beamten fest, dass er in seiner Jackentasche eine Softair-Waffe sowie 17 Softair-Kugeln mit sich führte. Eine Erlaubnis zum Führen dieser Waffe konnte er laut Polizei nicht vorweisen. Außerdem entdeckten die Beamten eine Verschlusstüte mit Marihuana-Spuren. Den jungen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. (AZ)