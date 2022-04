18-Jähriger verliert in Königsbrunn die Kontrolle über sein Auto

Im Uniklinikum endete die Autofahrt eines 18-Jährigen in Königsbrunn. Er war gegen einen Baum geprallt.

Ein Fahrfehler mit Folgen unterlief einem 18-jährigen Mann am Samstagabend auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn.

Er war in südlicher Richtung unterwegs und wollte am Kreisverkehr nach rechts in die Römerallee einbiegen. Dabei berührte er mit dem linken Vorderreifen den Randstein. Das führte dazu, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er dann gegen einen Baum prallte.

Beifahrerinnen leicht verletzt

Durch den Aufprall wurden seine beiden jugendlichen Beifahrerinnen leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig ins Universitätsklinikum Augsburg. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (AZ)