20.000 Euro Schaden nach Unfall in Königsbrunn: Beide Fahrer sagen, sie hatten grün

Gekracht hat es am Samstagnachmittag in Königsbrunn. An der Einmündung Bobinger Straße/Dornierstraße ereignete sich laut Polizei gegen 14.40 Uhr ein Unfall mit zwei Autos. Als die Beamten der Polizeistreife die Ursache herausfinden wollten, äußerten beide Unfallbeteiligten, dass die Lichtzeichenanlage für sie „grün“ zeigte.

Unfall in Königsbrunn: Haben Zeugen gesehen, wer wirklich grün hatte?

Beide Fahrer erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 20.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizeiinspektion Bobingen Augenzeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)