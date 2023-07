Königsbrunn

vor 32 Min.

2024 gibt es erst ab Juni Sommersport in der Eishalle in Königsbrunn

Plus Gitarren statt Inline-Skates: Im Frühjahr 2024 sollen in der Eishalle in Königsbrunn Veranstaltungen den Sportbetrieb ersetzen. Welche Gründe es dafür gibt.

Von Marco Keitel

Wo im Winter Sportlerinnen und Sportler in Schlittschuhen über das Eis gleiten, legen im Sommer viele den Weg zum Tor in Inline-Skates zurück. Noch ist das in Königsbrunn so. Für kommendes Jahr aber hat das Kommunalunternehmen Betrieb und Verwaltung der Eishalle (BVE) andere Pläne. Bis Mitte Juni soll der Fokus auf Veranstaltungen liegen, Sommersport überhaupt nicht stattfinden. Das geht aus einer E-Mail hervor, die das BVE an Betroffene geschickt hat. Es ist ein Pilotprojekt. Danach soll für einen Monat verstärkter Sommersportbetrieb möglich sein. Bei Vereinen und Hobbymannschaften kommt das Vorhaben nicht gut an. Diese Gründe hat das Unternehmen der Stadt für den Schritt.

Bis zu dreimal pro Woche rollen die Inline-Skaterhockey-Spieler der "Königsbrunn Känguruhs" im Frühjahr und Sommer durch die Eishalle. Montags und mittwochs trainieren sie, am Wochenende kommt häufig ein Heimspiel dazu. Die aktuelle Saison haben sie abgebrochen, aber 2024 wollen sie wieder durchstarten. Eigentlich. Denn dazu fehlt nun die Halle. "Sobald das Eis weg ist, sind wir normalerweise da", sagt Kassenwart Jürgen Hase. Von den Veranstaltungsplänen der BVE hält er nicht viel: "Es kann doch nicht sein, dass eine Sportstätte zur Eventhalle gemacht und den Mannschaften der Boden unter den Rollen weggenommen wird." Auch Eishockeyspieler hielten sich in Königsbrunn im Sommer mit Inline-Skaterhockey fit.

