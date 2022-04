24-Jähriger fährt Auto und hat keinen Führerschein

Die Polizei kontrollierte in Königsbrunn einen Autofahrer, der jetzt mehrere Probleme bekommt.

Keine gültige Fahrerlaubnis hat ein 24-jähriger Mann, der am Sonntag um 14.20 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Königsbrunn von der Polizei kontrolliert wurde.

Dabei stellte sich auch heraus, dass an dem Wagen entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. So sollte wohl eine Zulassung vorgetäuscht werden. Der 24-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. (AZ)