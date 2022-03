25.000 Euro Schaden: Fahrer übersieht Auto und verursacht Unfall

Ein 19-jähriger Fahrer hat in Könisgbrunn einen Unfall verursacht. Er hatte beim Überqueren einer Kreuzung ein anderes Auto übersehen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Fahrer hat in Königsbrunn einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war er auf dem Messerschmittring in östliche Richtung unterwegs. Beim Überqueren der Dornierstraße übersah er ein vorfahrtberechtiges Auto und stieß mit diesem zusammen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr.

Durch den Aufprall wurden der Beifahrer des 19-Jährigen sowie die beiden Insassen des anderen Autos leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro. (AZ)