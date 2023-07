25 Jahre Zeitbörse: Vom Bürgermeister gibt es ein dickes Lob

Vor 25 Jahren wurde die Zeitbörse Königsbrunn gegründet. Was der Tauschring für organisierte Nachbarschaftshilfe alles leistet.

Beim Sommerfest feierten die Mitglieder der Zeitbörse Königsbrunn das 25-jährige Bestehen. Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl lobte in einer kurzen Ansprache das soziale Miteinander in der Zeitbörse als wichtigen Beitrag gegen die zunehmende Anonymität in einer wachsenden Stadt wie Königsbrunn. Passend zum Jubiläum überreichte er dem Vorstand ein 25-teiliges Präsent im Namen der Stadt.

Gegenseitige Hilfe im Alltag

Die Zeitbörse Königsbrunn ist seit 25 Jahren ein Tauschring für organisierte Nachbarschaftshilfe mit inzwischen 270 Mitgliedern. Diese helfen sich gegenseitig im Alltag, bieten Fahrdienste und Reparaturen, Haushaltshilfe und Blumengießen an. Es werden auch Kuchen für das Café im Generationenpark Königsbrunn sowie für die Wärmestube der SKM in Augsburg gebacken - und das alles ohne Geld. Beliebt und bekannt ist der jährliche Warentauschtag der Zeitbörse auf dem Schulhof des Fritz-Felsenstein-Hauses in Königsbrunn, welches ebenfalls bereits Mitglied der Zeitbörse ist. Der Stammtisch für Mitglieder und Interessierte findet jeden ersten Dienstag im Monat ab 19.15 Uhr im Hotel Krone Königsbrunn. (AZ)

