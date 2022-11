Königsbrunn

30.000-Einwohner-Grenze: Wird Königsbrunn bald Große Kreisstadt?

Plus Wenn das neue Baugebiet bezogen ist, überspringt Königsbrunn die 30.000-Einwohner-Marke und könnte Große Kreisstadt werden. Das könnte auch den Bürgern nutzen.

Von Adrian Bauer

Bei den Diskussionen zum Heimatcheck unserer Redaktion kam das Thema Sicherheit besonders häufig auf: Königsbrunn hat trotz seiner Größe keine eigene Polizeistation und das verwundert viele Menschen. Die Polizei sieht derzeit keinen Bedarf für eine eigene Dienststelle in Königsbrunn und auch das bayerische Innenministerium hat sich auf den Standort Bobingen festgelegt. In Königsbrunn hoffen viele nun, dass sich mit dem geplanten neuen Baugebiet im Südosten daran noch etwas ändern lässt: Denn damit würde die Einwohnerzahl die Marke von 30.000 überschreiten und Königsbrunn könnte sich um den Titel "Große Kreisstadt" bewerben. Doch was braucht man für den Titel und was bringt das den Bürgern?

