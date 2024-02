30.000 Euro Schaden nach versuchtem Einbruch

Unbekannte haben in Königsbrunn versucht, in einen Verbrauchermarkt einzubrechen. Der Schaden ist enorm.

Hohen Schaden haben Unbekannte bei einem versuchten Einbruch in Königsbrunn angerichtet: Zwischen Samstagabend (10. Februar), 20.30 Uhr, und dem frühen Montagmorgen hat jemand versucht, in den Supermarkt in der Germanenstraße 16 einzubrechen. Die Einbrecher wollten über das Dach rein, aber es hat nicht geklappt – sie sind nicht hereingekommen.

Durch ihr Herumwerkeln am Dach haben sie dafür gesorgt, dass Wasser ins Gebäude gelaufen ist. Das hat den Läden dort ziemlichen Ärger mit Wasserschäden beschert und es sieht so aus, als würde die Reparatur rund 30.000 Euro kosten. Falls jemand was gesehen oder gehört hat, die Polizei in Bobingen würde sich über Hinweise freuen. Man kann sie unter der Telefonnummer 08234/96060 erreichen. (AZ)