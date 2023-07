3000 Euro Schaden: Auto in Königsbrunn zerkratzt

Der Kotflügel eines Opels wurde in Königsbrunn zerkratzt. Die Polizei Bobingen bittet um Hinweise zum Täter oder der Täterin.

Der Kotflügel eines schwarzen Opels ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzt worden. Der oder die Unbekannte verursachte an dem Auto, das in Königsbrunn in der Nördlinger Straße stand, einen Sachschaden von geschätzten 3000 Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 bei der Polizei Bobingen zu melden. (AZ)