Vox Corona in Königsbrunn: 40-köpfiger Chor singt einfühlsame Botschaften

Weihnachtliche Chorsätze, modern arrangiert, führte Vox Corona beim Adventskonzert in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung auf.

Unter der Leitung von Carl-Christian Küchler präsentierten die Sängerinnen und Sänger von Vox Corona deutsche und englische Weihnachtslieder, unter anderem ein Weihnachtslied von Udo Jürgens mit dem Titel "Still, still, still …" sowie zwei Kompositionen des Engländers John Rutter, der gegenwärtig als einer der bedeutendsten und populärsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik gilt.

Von Frieden und Geborgenheit bis hin zu Zuversicht

Auf dem Programm standen auch ein Candlelight-Canon und ein englischer Song, dessen Ende die englische Fassung von "Stille Nacht" beinhaltet. Der Vorsitzende des Vereins, Christian Scharrer, fasste die Botschaft der englischen Texte jeweils kurz zusammen. Gesungen wurde von Frieden "für dich und für mich", von Ruhe und Geborgenheit, von Stille und Licht, von freudiger Hoffnung und beschwingter Zuversicht. Die Botschaft des etwa 40-köpfigen Chores kann mit den Worten "Höre auf dein Herz" zusammengefasst werden.

Dass die Konzentration der Sängerinnen und Sänger mit der Zeit etwas nachließ, lag wohl nicht nur an der Kälte in der Kirche, sondern auch daran, dass die Stücke zum Teil sehr anspruchsvoll waren. Vor allem "A Midwinter Noel" von Gustav T. Holst sowie "Sing Again the Christmas Story" von David Lantz III verlangten dem Sopran viel ab. Die Damen meisterten die Höhen jedoch nahezu problemlos.

Zum Schluss durften alle mit einstimmen

Peter Bader, der Kirchenmusiker der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg, begleitete den Chor am Klavier und wechselte zweimal an die Orgel, mit welcher er die Choralvorspiele von "Es ist ein Ros' entsprungen" und "In dulci jubilo" zu Gehör brachte. Er verlieh dadurch dem Konzert eine noch eindrücklichere spirituelle und besinnliche Note. Zum Schluss des Konzerts war das Publikum eingeladen, mit dem Chor gemeinsam das Lied "Tochter Zion" zu singen. Mit Glockenklängen wurden die etwa 150 Zuhörer verabschiedet, die durch die Musik zur Ruhe kommen und sich auf Weihnachten einstimmen konnten.